Hallan otra avioneta narco abandonada: los perros detectaron cocaína

Los perros antinarcóticos reaccionaron "al olfatear distintos sectores del fuselaje, lo que prácticamente confirma que la aeronave había aterrizado para realizar una bajada de droga". Además, se hallaron combustible y ropas abandonados en la avioneta.

El hallazgo fue comunicado al fiscal del MPA Emiliano Odriozola, quien ordenó preservar la escena y notificó a la Fiscalía Federal de Rafaela, que interviene por tratarse de un posible delito federal. Los investigadores presumen que "la carga fue retirada antes de la llegada de cualquier autoridad" y que los responsables abandonaron el rodado por motivos que aún se intentan establecer.

Se trata de la sexta aeronave fantasma hallada en la región en lo que va del año y ocurre tras "la reciente caída del rosarino Brian Bilbao, especialista en la bajada de droga mediante taxi aéreo". El caso de Curupaity se suma a un antecedente del 11 de noviembre, cuando otra avioneta ligada a narcos mayoristas fue encontrada en jurisdicción de Arequito, en el departamento Caseros, junto a un bolso con 60 kilos de cocaína. Aquella aeronave había "bajado" parte del cargamento incautado cuando fue detenido el mencionado narcotraficante rosarino en Exaltación de la Cruz.