Colapinto finalizó sexto y consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1

En el inicio de la carrera, el británico Lando Norris tomó el liderazgo tras una gran largada con neumáticos de lluvia, mientras que Colapinto escalaba posiciones y se mantenía competitivo en el pelotón principal.

Con el correr de las vueltas, la lucha por la punta tuvo como protagonistas a los pilotos de Mercedes. Antonelli llegó al liderazgo en la vuelta 22 tras superar a George Russell, aunque poco después el británico recuperó la primera colocación.

La carrera dio un giro importante con los abandonos de Russell y Norris. El primero sufrió problemas mecánicos en la vuelta 30, mientras que Norris debió retirarse en la vuelta 41 cuando venía protagonizando una gran remontada con su McLaren.

En medio de esas alternativas, Colapinto aprovechó una bandera amarilla para ingresar a boxes en la vuelta 31 y montar neumáticos duros, manteniéndose firme en el sexto puesto hasta el final.

En las últimas vueltas, Hamilton superó a Verstappen para quedarse con el segundo lugar, mientras el argentino resistía la presión y sellaba una actuación memorable.

El resultado representa un enorme paso en la carrera de Colapinto, que sigue consolidándose en la máxima categoría del automovilismo mundial y vuelve a ilusionar a los fanáticos argentinos.