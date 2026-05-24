San Juan vibró con una multitudinaria edición del Desafío Punta Negra

Las actividades comenzaron el viernes en el Camping Cerro Blanco con la Expo Desafío y el retiro de kits, donde más de 30 expositores locales y de otras provincias ofrecieron productos y servicios vinculados al deporte y la aventura.

Esa misma noche se puso en marcha la prueba reina de 100 kilómetros, que tuvo como ganadores a Ana Álvarez y Horacio Peñaloza.

En los 50 kilómetros, los triunfos quedaron para Mariela Vigliocco y Jesús Muñoz, mientras que en la distancia de 42K se impusieron Nicole Molina y Juan Las Peñas Romano.

Por su parte, en los 30 kilómetros los vencedores fueron Andrea Nazara y Juan Andaris, mientras que en los 20K celebraron Micaela Paolomo y Yoel Giménez.

En la distancia de 12 kilómetros, los ganadores fueron Cecilia Zagarra y Federico Romero, mientras que en los 5K se quedaron con la victoria Cecilia Palacios y Santiago Flores.

El domingo también se realizó la tradicional categoría Kids, destinada a niños de entre 2 y 12 años, que reunió a numerosas familias en una jornada recreativa y deportiva.

La competencia tuvo un fuerte impacto turístico y económico para la provincia, coincidiendo además con otros grandes eventos deportivos como el Desafío Ruta 40. La llegada de visitantes y corredores generó una alta ocupación hotelera, movimiento gastronómico y una importante reactivación comercial.

La entrega de premios se realizó en medio de una gran fiesta, con reconocimientos para los corredores y la proyección de imágenes destacadas del evento que volvió a consolidarse como una de las grandes citas deportivas de San Juan.