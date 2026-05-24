"Hilos de Revolución" emocionó al público sanjuanino en el Teatro del Bicentenario

gala patria 2026 (4)

El espectáculo tomó la metáfora del tejido para narrar cómo se fue construyendo la patria, homenajeando a las personas que, desde distintos lugares y realidades, aportaron sus historias, luchas y sueños a la formación de la identidad colectiva argentina.

Como un gran telar en movimiento, la puesta entrelazó memorias y emociones para reflejar el legado de libertad que marcó el nacimiento de la Nación y que continúa siendo inspiración para las generaciones futuras.

La obra estuvo dividida en una obertura y tres actos, proponiendo un recorrido emotivo por las distintas voces, paisajes y experiencias que dieron vida a la Revolución de Mayo, mediante una puesta escénica que combinó sensibilidad, fuerza y espíritu patriótico.

El acto oficial finalizó con la entonación del Himno Nacional Argentino.

Este lunes 25 de mayo se realizará una segunda función a las 19 horas en el Teatro del Bicentenario, continuando con las actividades conmemorativas por la fecha patria.