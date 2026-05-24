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"Hilos de Revolución" emocionó al público sanjuanino en el Teatro del Bicentenario

La propuesta reunió danza, música y actuación en un espectáculo cargado de emoción y simbolismo, que buscó celebrar la construcción de la identidad nacional a través de distintas expresiones artísticas. Este lunes, se repite la función.

La obra artística “Hilos de Revolución” se presentó en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario en el marco de las celebraciones patrias por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

La propuesta reunió danza, música y actuación en un espectáculo cargado de emoción y simbolismo, que buscó celebrar la construcción de la identidad nacional a través de distintas expresiones artísticas.

De la gala participaron el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el vicegobernador Fabián Martín; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; y la intendenta de Capital, Susana Laciar.

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El espectáculo tomó la metáfora del tejido para narrar cómo se fue construyendo la patria, homenajeando a las personas que, desde distintos lugares y realidades, aportaron sus historias, luchas y sueños a la formación de la identidad colectiva argentina.

Como un gran telar en movimiento, la puesta entrelazó memorias y emociones para reflejar el legado de libertad que marcó el nacimiento de la Nación y que continúa siendo inspiración para las generaciones futuras.

La obra estuvo dividida en una obertura y tres actos, proponiendo un recorrido emotivo por las distintas voces, paisajes y experiencias que dieron vida a la Revolución de Mayo, mediante una puesta escénica que combinó sensibilidad, fuerza y espíritu patriótico.

El acto oficial finalizó con la entonación del Himno Nacional Argentino.

Este lunes 25 de mayo se realizará una segunda función a las 19 horas en el Teatro del Bicentenario, continuando con las actividades conmemorativas por la fecha patria.

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