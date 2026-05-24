La obra artística “Hilos de Revolución” se presentó en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario en el marco de las celebraciones patrias por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.
"Hilos de Revolución" emocionó al público sanjuanino en el Teatro del Bicentenario
La propuesta reunió danza, música y actuación en un espectáculo cargado de emoción y simbolismo, que buscó celebrar la construcción de la identidad nacional a través de distintas expresiones artísticas. Este lunes, se repite la función.