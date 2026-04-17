Financiamiento Universitario: el Gobierno apeló para frenar el pago de $2,5 billones

La presentación judicial cuestiona la sentencia de la Cámara que validó la medida cautelar en favor de las universidades, obligando al Estado a actualizar salarios docentes y no docentes, así como las becas estudiantiles, retroactivamente a diciembre de 2023.

La estrategia oficial

El Poder Ejecutivo ha planteado una estrategia de máxima presión sobre el Poder Judicial, fundamentada en tres ejes principales: