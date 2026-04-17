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Financiamiento Universitario: el Gobierno apeló para frenar el pago de $2,5 billones

La Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario tras el fallo que obliga a recomponer salarios y becas.

Gobierno Nacional, a través de la Procuración del Tesoro encabezada por Sebastián Amerio, interpuso un Recurso Extraordinario Federal para suspender la aplicación de los artículos clave de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). La medida busca evitar el desembolso inmediato de $2,5 billones, una cifra que, según admiten fuentes oficiales, la administración de Javier Milei no posee actualmente y que comprometería el equilibrio fiscal.

La presentación judicial cuestiona la sentencia de la Cámara que validó la medida cautelar en favor de las universidades, obligando al Estado a actualizar salarios docentes y no docentes, así como las becas estudiantiles, retroactivamente a diciembre de 2023.

La estrategia oficial

El Poder Ejecutivo ha planteado una estrategia de máxima presión sobre el Poder Judicial, fundamentada en tres ejes principales:

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  • Cuestión de fondo y recusación: Al elevar el caso a la Corte Suprema, el Gobierno solicitó que los magistrados del máximo tribunal se excusen y se convoque a conjueces, argumentando que los actuales miembros son docentes universitarios y, por ende, parte interesada.

  • Imposibilidad de cumplimiento: La Casa Rosada sostiene que la ley es de "imposible aplicación" debido a que el Congreso no especificó una fuente de financiamiento ni partidas presupuestarias concretas para cubrir el gasto.

  • Invasión de facultades: El Ejecutivo acusa a la Justicia de excederse en sus atribuciones al disponer sobre la ejecución del presupuesto, una facultad que consideran exclusiva de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

El impacto económico

La urgencia del Gobierno radica en el impacto macroeconómico de la medida. Según Infobae, de no obtenerse el efecto suspensivo por parte de la Corte, el Estado debería haber comenzado las transferencias este mismo viernes.

Las cifras de la crisis universitaria:

  • Monto total en disputa: $2,5 billones.

  • Caída real de transferencias: Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el presupuesto universitario sufrió una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.

  • Pérdida salarial: El poder adquisitivo de los docentes cayó más del 32% en el mismo período, con una inflación acumulada del 280% frente a subas salariales del 158%.

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