Gobierno Nacional, a través de la Procuración del Tesoro encabezada por Sebastián Amerio, interpuso un Recurso Extraordinario Federal para suspender la aplicación de los artículos clave de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). La medida busca evitar el desembolso inmediato de $2,5 billones, una cifra que, según admiten fuentes oficiales, la administración de Javier Milei no posee actualmente y que comprometería el equilibrio fiscal.
Financiamiento Universitario: el Gobierno apeló para frenar el pago de $2,5 billones
La Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario tras el fallo que obliga a recomponer salarios y becas.