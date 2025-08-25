"
Corrupción en ANDIS: Martín marcó diferencias con la gestión provincial

El vicegobernador Fabián Martín, a cargo del Ejecutivo por el viaje oficial de Marcelo Orrego a Australia, se refirió al escándalo que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad y a funcionarios nacionales.

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, actualmente a cargo del Ejecutivo provincial por el viaje oficial del gobernador Marcelo Orrego a Australia, se pronunció este lunes 25 de agosto sobre las repercusiones del escándalo que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a funcionarios nacionales en un presunto esquema de corrupción.

Durante una rueda de prensa y en el marco del desfile por un nuevo aniversario de Rivadavia, Martín abordó el impacto institucional y político del caso que salió a la luz tras la difusión de audios atribuidos al despedido ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. En esas grabaciones, Spagnuolo habló de supuestos pagos de sobornos por parte de la droguería Suizo Argentina, lo que derivó en una investigación que sacude al Gobierno nacional.

No son hechos positivos para la política, de la cual la gente está muy descreída y con razón, porque los errores de la política son cotidianos… que no son de la política en sí, sino de algunos hombres y mujeres que la llevan adelante”, sostuvo Martín.

El dirigente del Frente por San Juan y candidato a diputado nacional pidió cautela: “Hay que dejar que la Justicia investigue, pero, sin duda, este tipo de hechos afectan a la percepción pública”.

Contraste con la gestión provincial

En su mensaje, Martín también buscó marcar diferencias entre la situación nacional y la realidad provincial. Subrayó que la actual administración sanjuanina debió gobernar con “un 40% menos de recursos nacionales”, pero aun así consiguió avances significativos.

Nos tocó gobernar con mucho menos recursos, que son los nacionales, de los cuales siempre Marcelo (Orrego) habla: 40% menos. Sin embargo, se hicieron cosas muy importantes, como activar la obra pública con fondos propios, cuando antes el 70% de esas obras se hacían con fondos nacionales. Lograrlo es histórico”, señaló.

En ese sentido, destacó que Orrego viajó a Australia para participar de la Feria Minera, con el objetivo de atraer inversiones: “Se está recuperando tiempo perdido, porque años anteriores no se gestionó como debía hacerse”.

Martín enfatizó que los logros provinciales no son inmediatos, sino producto de un trabajo sostenido en un contexto complejo: “Los resultados se consiguen de manera gradual, con esfuerzo constante”.

Mirada institucional

Finalmente, el vicegobernador insistió en la importancia de respetar los procesos judiciales en un caso que generó fuerte repercusión política en todo el país: “Hay que dejar que la Justicia avance, sin presiones y sin anticipar conclusiones”.

