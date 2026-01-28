El juicio por la desaparición de Loan Peña tiene fecha: 27 de febrero

Según la acusación, la desaparición se produjo en un descampado elegido deliberadamente, sin cámaras ni controles, lo que permitió ejecutar la maniobra con rapidez.

Además de Laudelina Peña y su esposo, y de la pareja Millapi-Ramíez, por la causa están procesados y detenidos el excomisario de 9 de Julio Walter Maciel y el matrimonio integrado por el exmarino Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava.

De acuerdo con la Fiscalía, los siete acusados habrían "intervenido de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento" del niño. El caso fue instruido por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, con la colaboración del Ministerio Público Fiscal, la PROTEX y la querella que representa a los padres de Loan.

Todos los acusados permanecen detenidos en cárceles comunes, salvo Millapi, quien cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica por motivos familiares.

El delito que se les imputa a los procesados prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión, por tratarse de un menor de 5 años. La Fiscalía sostiene que existió planificación previa y un traslado vehicular inmediatamente posterior a la sustracción.