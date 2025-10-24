El presidente Javier Milei tiene pensada una convocatoria a gobernadores dialoguistas tras las elecciones legislativas nacionales y podría blanquearlo en el discurso de este domingo cuando ya se conozcan los resultados de la votación. El objetivo es retomar los acuerdos que a la gestión libertaria le habían permitido sacar leyes importantes, algo que necesitan recuperar para la segunda mitad del mandato de cara a las reformas que buscan impulsar, como la laboral y la tributaria.
El Gobierno planea una convocatoria post-elecciones a gobernadores dialoguistas
El mensaje de Milei en el búnker llamará a construir consensos con todos aquellos sectores que no sean de la oposición dura.