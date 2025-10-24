El Gobierno planea una convocatoria post-elecciones a gobernadores dialoguistas

El Gobierno tampoco descarta negociar un nuevo esquema de reparto regular de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), como piden los gobernadores, y acordar cuestiones ligadas a la obra pública, otro tema de interés de los mandatarios provinciales.

Mirando más hacia adelante, para la reelección de Milei en 2027, las tratativas con algunos gobernadores incluso podrían trasladarse a evitar armados provinciales del partido violeta, y de esa forma no ir a una confrontación directa con los mandatarios provinciales más dispuestos a cooperar con la gestión libertaria.

Es decir generar alianzas electorales donde haya cercanía ideológica, lo que implicaría desechar en buena medida la estrategia de armados locales en todos los distritos que promovió Karina Milei en las votaciones de este año, con pocos resultados favorables más a allá de la Ciudad de Buenos Aires donde La Libertad Avanza pudo derrotar al PRO que conduce esa distrito hace casi 20 años.