El Gobierno planea una convocatoria post-elecciones a gobernadores dialoguistas

El mensaje de Milei en el búnker llamará a construir consensos con todos aquellos sectores que no sean de la oposición dura.

El presidente Javier Milei tiene pensada una convocatoria a gobernadores dialoguistas tras las elecciones legislativas nacionales y podría blanquearlo en el discurso de este domingo cuando ya se conozcan los resultados de la votación. El objetivo es retomar los acuerdos que a la gestión libertaria le habían permitido sacar leyes importantes, algo que necesitan recuperar para la segunda mitad del mandato de cara a las reformas que buscan impulsar, como la laboral y la tributaria.

El discurso del domingo a la noche de Milei apelará a construir consensos con todos aquellos sectores que no sean de la oposición dura, como el kirchnerismo o la izquierda. Según señalaron desde el medio TodoNoticias, los gobernadores moderados son hacia donde miran en primer lugar los operadores de Casa Rosada.

En ese marco, se podría acordar con los mandatarios provinciales colocar dirigentes en segundas y terceras líneas de la administración nacional en áreas como Minería, Energía, Obras Públicas y Agricultura, entre otras.

El Gobierno tampoco descarta negociar un nuevo esquema de reparto regular de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), como piden los gobernadores, y acordar cuestiones ligadas a la obra pública, otro tema de interés de los mandatarios provinciales.

Mirando más hacia adelante, para la reelección de Milei en 2027, las tratativas con algunos gobernadores incluso podrían trasladarse a evitar armados provinciales del partido violeta, y de esa forma no ir a una confrontación directa con los mandatarios provinciales más dispuestos a cooperar con la gestión libertaria.

Es decir generar alianzas electorales donde haya cercanía ideológica, lo que implicaría desechar en buena medida la estrategia de armados locales en todos los distritos que promovió Karina Milei en las votaciones de este año, con pocos resultados favorables más a allá de la Ciudad de Buenos Aires donde La Libertad Avanza pudo derrotar al PRO que conduce esa distrito hace casi 20 años.

