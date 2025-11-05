El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, implementó una medida que autoriza a civiles la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicionado. Esta nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial, reemplaza la prohibición vigente hasta ahora y establece un sistema de control y autorización más riguroso.
El Gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos a civiles
La nueva resolución oficializa el acceso condicionado, con un régimen de autorización y fiscalización a cargo del RENAR.