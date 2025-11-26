"
El dólar blue bajó $10 en San Juan tras el fuerte salto del lunes

Tras la suba de $40 del lunes, el dólar blue retrocedió $10 este miércoles en San Juan y cerró en $1.490 para la venta. Así quedó el mapa cambiario en la provincia y en la City porteña.

Después del fuerte salto que tuvo en la primera rueda de la semana, el dólar blue mostró este miércoles un leve retroceso en San Juan. La divisa paralela bajó $10 y se ubicó en $1.490 para la venta y $1.390 para la compra. La operatoria corrigió así parte del incremento de $40 registrado el lunes.

En la City porteña el movimiento fue similar, aunque más moderado. El blue cayó 0,70%, para cerrar en $1.450 para la venta y $1.430 para la compra. Respecto del mercado oficial, el dólar que opera el Banco Nación mantuvo la tendencia alcista y registró una suba del 0,70%, hasta $1.480 para la venta y $1.425 para la compra.

En tanto, el dólar tarjeta —que incluye percepciones impositivas y se utiliza para consumos en el exterior— finalizó la jornada en $1.924 para la venta.

