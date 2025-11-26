Después del fuerte salto que tuvo en la primera rueda de la semana, el dólar blue mostró este miércoles un leve retroceso en San Juan. La divisa paralela bajó $10 y se ubicó en $1.490 para la venta y $1.390 para la compra. La operatoria corrigió así parte del incremento de $40 registrado el lunes.
El dólar blue bajó $10 en San Juan tras el fuerte salto del lunes
