El dólar blue bajó $10 en San Juan tras el fuerte salto del lunes

En la City porteña el movimiento fue similar, aunque más moderado. El blue cayó 0,70%, para cerrar en $1.450 para la venta y $1.430 para la compra. Respecto del mercado oficial, el dólar que opera el Banco Nación mantuvo la tendencia alcista y registró una suba del 0,70%, hasta $1.480 para la venta y $1.425 para la compra.

En tanto, el dólar tarjeta —que incluye percepciones impositivas y se utiliza para consumos en el exterior— finalizó la jornada en $1.924 para la venta.