El dólar blue cerró la semana en baja en San Juan

En paralelo, en la City porteña también se registró una merma del 0,70%: el blue quedó en $1.440 para la venta y $1.420 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación se mantuvo estable en $1.450 para la venta y $1.400 para la compra. En tanto, el dólar tarjeta finalizó la jornada en $1.885.