El mercado cambiario sanjuanino cerró la semana con un nuevo retroceso del dólar blue. La divisa estadounidense se ubicó este viernes en $1.480 para la venta y $1.380 para la compra, es decir, $10 menos que en la jornada anterior, cuando ya había mostrado un ajuste similar respecto al miércoles.
El dólar blue cerró la semana en baja en San Juan
