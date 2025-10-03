"
El dólar blue cerró la semana en baja en San Juan

En San Juan, el dólar blue cerró la semana con un nuevo retroceso y quedó en $1.480 para la venta, $10 menos que el día anterior.

El mercado cambiario sanjuanino cerró la semana con un nuevo retroceso del dólar blue. La divisa estadounidense se ubicó este viernes en $1.480 para la venta y $1.380 para la compra, es decir, $10 menos que en la jornada anterior, cuando ya había mostrado un ajuste similar respecto al miércoles.

En paralelo, en la City porteña también se registró una merma del 0,70%: el blue quedó en $1.440 para la venta y $1.420 para la compra.

Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación se mantuvo estable en $1.450 para la venta y $1.400 para la compra. En tanto, el dólar tarjeta finalizó la jornada en $1.885.

