Entre medidas y cambios, el dólar blue se mantuvo estable en San Juan

En contraste, los dólares financieros operaron en alza luego de que el Gobierno anunciara el regreso de una restricción propia del cepo cambiario: quienes compren en el mercado oficial no podrán operar en el circuito financiero.

El dólar MEP subió $18 y cerró en $1.449, mientras que el contado con liquidación (CCL) aumentó $26 hasta los $1.496.