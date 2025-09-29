"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > dólar blue

Entre medidas y cambios, el dólar blue se mantuvo estable en San Juan

En San Juan, el dólar blue se mantiene en $1.460 para la venta. En tanto, los financieros iniciaron la semana con alzas tras nuevas restricciones.

El dólar blue en San Juan arrancó la semana sin cambios respecto al cierre del viernes pasado. Este lunes, la divisa paralela cotizó a $1.360 para la compra y $1.460 para la venta, manteniendo la estabilidad en la plaza local. En la city porteña, el paralelo acompañó la misma tendencia y cerró en $1.430.

En contraste, los dólares financieros operaron en alza luego de que el Gobierno anunciara el regreso de una restricción propia del cepo cambiario: quienes compren en el mercado oficial no podrán operar en el circuito financiero.

El dólar MEP subió $18 y cerró en $1.449, mientras que el contado con liquidación (CCL) aumentó $26 hasta los $1.496.

Te puede interesar...

Por su parte, el dólar oficial se ubicó en $1.380 para la venta en el Banco Nación, con una suba de $30 respecto al viernes. En los bancos privados, las pizarras mostraron ligeras variaciones:

  • Santander: $1.400 (venta) y $1.350 (compra)

  • BBVA: $1.385 y $1.330

  • ICBC: $1.405 y $1.315

  • Supervielle: $1.382 y $1.322

De esta manera, mientras el blue permanece estable en San Juan, los tipos de cambio financieros se recalientan en el inicio de la semana.

Temas

Te puede interesar