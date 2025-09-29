El dólar blue en San Juan arrancó la semana sin cambios respecto al cierre del viernes pasado. Este lunes, la divisa paralela cotizó a $1.360 para la compra y $1.460 para la venta, manteniendo la estabilidad en la plaza local. En la city porteña, el paralelo acompañó la misma tendencia y cerró en $1.430.
Entre medidas y cambios, el dólar blue se mantuvo estable en San Juan
En San Juan, el dólar blue se mantiene en $1.460 para la venta. En tanto, los financieros iniciaron la semana con alzas tras nuevas restricciones.