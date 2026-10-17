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El cirujano del papa León XIV aseguró que puede el Pontífice puede viajar

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, comentó el especialista a Vatican News, luego de que el papa saliera del hospital Gemelli de Roma tras ser dado de alta.

El cirujano Stefano Margaritora, quien operó al papa León XIV el pasado martes 13 de octubre de un adenocarcinoma pulmonar, afirmó este sábado que “no hay motivos clínicos” para que el pontífice no realice el viaje que tiene previsto realizar por América Latina del 6 al 17 de noviembre.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, comentó el especialista a Vatican News, luego de que el papa saliera del hospital Gemelli de Roma tras ser dado de alta.

Días atrás, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, había indicado que el primer viaje apostólico de León XIV a América Latina —programado del 6 al 17 de noviembre con escalas en Uruguay, Argentina y Perú— quedaría condicionado a la recuperación del pontífice: “Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, señaló el cardenal, quien calificó la gira como “un viaje largo y exigente”.

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El pontífice recibió el alta hospitalaria este sábado tras abandonar a primera hora de la tarde el Hospital Gemelli de Roma, donde fue operado de un adenocarcinoma pulmonar. Tras cuatro días de hospitalización, regresó a la Santa Sede y este domingo rezará el ángelus desde la ventana de los aposentos papales.

Margaritora prevé una recuperación completa antes del viaje de noviembre

Al momento del alta, los análisis de sangre del Papa eran normales, su función cardíaca estaba en orden y el pulmón evolucionaba según los plazos habituales después de la cirugía. El cirujano indicó que el estado general del pontífice era bueno.

Además, se refirió al período habitual de rehabilitación física tras una intervención de este tipo. “Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, dijo.

En ese sentido, Margaritora precisó que, como ya transcurrió casi una semana desde la cirugía, “el papa podría estar plenamente recuperado dentro de unos diez días más”.

Y agregó: “En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”.

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