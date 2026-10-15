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El Vaticano informó que el papa León XIV retomó sus actividades

El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, destacó que el sumo pontífice se sometió a “revisiones rutinarias que resultaron normales”.

El papa León XIV continúa internado en el hospital Gemelli de Roma después de haber sido operado el martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón. Este jueves, fuentes del Vaticano informaron que el pontífice pasó bien la noche, se levantó y desayunó, mientras avanza su recuperación.

“Esta mañana, el Papa se sometió a revisiones rutinarias, que resultaron normales. La radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón operado”, informaron desde la Santa Sede.

Además, especificaron que retomó sus actividades diarias de forma independiente y que la sesión de fisioterapia de hoy incluyó ejercicios de motricidad completa.

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Sobre ello, desde el Vaticano señalaron que, en general, la recuperación postoperatoria transcurre con normalidad, según el parte médico de hoy.

“El Papa ha retomado sus labores”, resaltó Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa del Vaticano, a los periodistas. Asimismo, remarcó que León XIV también concelebró la misa de hoy desde la décima planta del Hospital Gemelli.

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