El Vaticano informó que el papa León XIV retomó sus actividades

“Esta mañana, el Papa se sometió a revisiones rutinarias, que resultaron normales. La radiografía de tórax mostró una buena recuperación del pulmón operado”, informaron desde la Santa Sede.

Además, especificaron que retomó sus actividades diarias de forma independiente y que la sesión de fisioterapia de hoy incluyó ejercicios de motricidad completa.