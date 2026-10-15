El papa León XIV continúa internado en el hospital Gemelli de Roma después de haber sido operado el martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer de pulmón. Este jueves, fuentes del Vaticano informaron que el pontífice pasó bien la noche, se levantó y desayunó, mientras avanza su recuperación.
El Vaticano informó que el papa León XIV retomó sus actividades
El director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, destacó que el sumo pontífice se sometió a “revisiones rutinarias que resultaron normales”.