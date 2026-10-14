"Si hay que reprogramar, se reprogramará": Lozano sobre la visita papal

Por el momento, no hay una definición sobre posibles cambios en el cronograma. La decisión quedará supeditada a la evolución clínica de León XIV y a las recomendaciones médicas para su recuperación.

Lozano mantuvo una audiencia privada con el Papa el lunes por la mañana, antes de su intervención quirúrgica. Durante casi media hora, conversaron sobre la situación de la Iglesia, la realidad argentina, las dificultades que atraviesan los jóvenes y los preparativos del viaje al país.

Según relató el arzobispo, el Pontífice se mostró entusiasmado con la posibilidad de visitar la Argentina. Incluso hablaron de algunas de las actividades previstas, entre ellas una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires.

Durante el encuentro, Lozano también le preguntó cómo se sentía ante la operación. “Me dijo que estaba confiado, que no tenía ninguna molestia y que confiaba en los médicos que lo estaban atendiendo”, contó.

El arzobispo insistió en que será necesario esperar una evaluación médica concreta para determinar si se mantienen los planes originales o si deben modificarse.

“Realmente, nosotros lo que queremos es privilegiar la salud del Papa”, señaló Lozano, al explicar que las decisiones se tomarán en función de lo que indiquen los profesionales.

Mientras la Iglesia y los fieles esperan novedades sobre la recuperación de León XIV, la posibilidad de postergar su visita a la Argentina continúa abierta, aunque todavía no hay una decisión definitiva.