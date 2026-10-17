Fijaron una nueva fecha para la audiencia de formalización por la causa del Acueducto

El encuentro tendrá lugar en la Sala de Audiencias N.º 9, ubicada en el subsuelo del Palacio de Tribunales, en calle Rivadavia 473 Este, en la ciudad de San Juan. La causa está caratulada como “Actuaciones por denuncia e/p Administración Pública”.

El Ministerio Público Fiscal había citado a 11 personas, entre ellas el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino, exintegrantes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y representantes de la empresa constructora Krah América Latina S.A.