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Fijaron una nueva fecha para la audiencia de formalización por la causa del Acueducto

La audiencia fue reprogramada para el 10 de noviembre, luego de la suspensión del encuentro previsto para el 14 de octubre por las ausencias de Sergio Uñac y Cristian Andino. La Fiscalía había solicitado el desafuero de ambos legisladores nacionales.

El Ministerio Público de San Juan informó que la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en la causa conocida públicamente como “Acueducto Gran Tulum”, que había sido suspendida dias atrás, se realizará el martes 10 de noviembre, a las 14:30.

El encuentro tendrá lugar en la Sala de Audiencias N.º 9, ubicada en el subsuelo del Palacio de Tribunales, en calle Rivadavia 473 Este, en la ciudad de San Juan. La causa está caratulada como “Actuaciones por denuncia e/p Administración Pública”.

El Ministerio Público Fiscal había citado a 11 personas, entre ellas el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino, exintegrantes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y representantes de la empresa constructora Krah América Latina S.A.

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La audiencia que estaba prevista para el 14 de octubre fue suspendida debido a las ausencias de Uñac y Andino. Ante esa situación, la Fiscalía solicitó el desafuero de ambos legisladores nacionales.

Con la nueva fecha, la Justicia buscará avanzar con la audiencia de formalización de la investigación en una causa vinculada al proyecto del Acueducto Gran Tulum.

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