El Ministerio Público de San Juan informó que la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) en la causa conocida públicamente como “Acueducto Gran Tulum”, que había sido suspendida dias atrás, se realizará el martes 10 de noviembre, a las 14:30.
Fijaron una nueva fecha para la audiencia de formalización por la causa del Acueducto
La audiencia fue reprogramada para el 10 de noviembre, luego de la suspensión del encuentro previsto para el 14 de octubre por las ausencias de Sergio Uñac y Cristian Andino. La Fiscalía había solicitado el desafuero de ambos legisladores nacionales.