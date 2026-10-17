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MasterChef Junior arrancó con buen números para Telefe

El reality infantil mantuvo su liderazgo y llegó a registrar picos de 11,8 puntos.

El regreso de MasterChef Junior a la televisión argentina se concretó este viernes 16 de octubre por la pantalla de Telefe, con una propuesta renovada combinando cocina, emoción y diversión. Bajo la conducción de Vero Lozano, el reality infantil presentó a sus 14 participantes y al jurado integrado por Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas, quienes acompañarán a los chicos a lo largo de la competencia.

La primera emisión no tardó en despertar el interés de la audiencia y logró posicionarse al frente de la televisión abierta desde sus primeros minutos. El ciclo arrancó con 9,9 puntos de rating y rápidamente trepó a los 11 puntos, según las mediciones del minuto a minuto difundidas en X. Con el correr de la noche, el programa mantuvo su liderazgo y llegó a registrar picos de 11,8 puntos.

La edición infantil comenzó con la presentación de los pequeños cocineros, que compartieron sus historias personales, sus experiencias frente a las hornallas y las preparaciones que más disfrutan hacer. Entre risas, aplausos y momentos de emoción, los participantes fueron descubriendo el estudio y se prepararon para afrontar el primer desafío de la temporada.

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Al darles la bienvenida, Vero Lozano expresó su entusiasmo por el comienzo de esta nueva etapa del formato y anticipó el espíritu que tendrá el ciclo. “Muy bienvenidos, esto es una nueva temporada de MasterChef Junior, nos vamos a divertir, nos vamos a emocionar, vamos a aprender a cocinar, vamos a conocer a unos participantes deliciosos… todo esto en familia”, anunció la conductora antes de presentar a los integrantes del jurado.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Germán Martitegui, quien ya había formado parte de la primera edición del programa infantil. El reconocido chef se mostró feliz de regresar a esta experiencia y destacó: “Para mí es espectacular porque ya hice la primera”.

Por su parte, Vero Lozano recibió a Ian Lucas, el influencer de 27 años que pasó de ser concursante a ocupar una silla en el jurado. “El ganador, un gustazo y un lujazo tenerte”, le dijo la conductora. Entusiasmado por esta nueva responsabilidad, él respondió: “Estoy muy feliz de estar acá acompañándolos. Siento que voy a ser el puente entre Maru y Ger, y los chicos, voy a estar convenciéndolos de que todos cocinaron lo mejor posible”.

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