MasterChef Junior arrancó con buen números para Telefe

Al darles la bienvenida, Vero Lozano expresó su entusiasmo por el comienzo de esta nueva etapa del formato y anticipó el espíritu que tendrá el ciclo. “Muy bienvenidos, esto es una nueva temporada de MasterChef Junior, nos vamos a divertir, nos vamos a emocionar, vamos a aprender a cocinar, vamos a conocer a unos participantes deliciosos… todo esto en familia”, anunció la conductora antes de presentar a los integrantes del jurado.

Uno de los primeros en tomar la palabra fue Germán Martitegui, quien ya había formado parte de la primera edición del programa infantil. El reconocido chef se mostró feliz de regresar a esta experiencia y destacó: “Para mí es espectacular porque ya hice la primera”.

Por su parte, Vero Lozano recibió a Ian Lucas, el influencer de 27 años que pasó de ser concursante a ocupar una silla en el jurado. “El ganador, un gustazo y un lujazo tenerte”, le dijo la conductora. Entusiasmado por esta nueva responsabilidad, él respondió: “Estoy muy feliz de estar acá acompañándolos. Siento que voy a ser el puente entre Maru y Ger, y los chicos, voy a estar convenciéndolos de que todos cocinaron lo mejor posible”.