Emiliano Martínez debió ser retirado en camilla tras un choque con un rival

Hasta el momento, Chelsea no emitió un comunicado para dar detalles sobre su parte médico. Las imágenes mostraron que le suministraron oxígeno y que lo retiraron inmovilizado, aunque son acciones que suelen realizarse por protocolo en la liga inglesa.

La cuenta oficial de los Blues solamente informaron la modificación que realizó el equipo. “Martínez no puede seguir jugando debido a una lesión y es sustituido por Penders, que debuta en la Premier League”, detallaron sobre el ingreso del guardametas belga Mike Penders de 21 años.