Emiliano Dibu Martínez encendió las luces de alerta en el duelo entre Everton y Chelsea por la Premier Legue. El arquero argentino quedó tendido en el suelo del Hill Dickinson Stadium a los 65 minutos de partido tras chocar con un rival cuando salió a despejar un balón. El campeón del mundo en Qatar 2022 fue atendido de inmediato, lo inmovilizaron y lo retiraron de la cancha ocho minutos más tarde. Cuando era trasladado en la camilla, levantó un brazo para transmitir tranquilidad.
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Emiliano Martínez debió ser retirado en camilla tras un choque con un rival
Hasta el momento, Chelsea no emitió un comunicado para dar detalles sobre su parte médico. Las imágenes mostraron que le suministraron oxígeno y que lo retiraron inmovilizado.