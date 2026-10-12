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El Papa León XIV será operado este martes por el nódulo en un pulmón

La inesperada intervención quirúrgica, que debió programarse de un momento a otro, ocurrirá a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú,

El Vaticano anunció que el papa León XIV será sometido mañana a la operación para extirparle un nódulo pulmonar, debido a que los doctores “consideran oportuno” realizarla cuanto antes. A pesar de la inminencia de la intervención, el sumo pontífice mantendrá su agenda programada para la jornada de hoy.

La inesperada intervención quirúrgica, que debió programarse de un momento a otro, ocurrirá a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.

La agenda del martes 13 de octubre ya estaba vacía, ya que es el día de la semana que el papa aprovecha para viajar a Castel Gandolfo y descansar.

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Dado que la hospitalización e intervención serán este martes, el pontífice estadounidense, de 71 años, no podrá asistir a la misa matutina en San Pedro para la clausura de la conferencia Amoris Laetitia, que reúne a obispos de todo el mundo en Roma.

La agenda del papa para la semana próxima, sujeta ahora a sus tiempos de recuperación, incluye un evento anunciado por el Dicasterio para la Educación: una audiencia el jueves 22 de octubre con los participantes de la conferencia internacional “Trazando nuevos mapas de esperanza”.

Entre los eventos que aún están pendientes de confirmación se encuentra la participación en la conferencia interreligiosa por la paz de Sant’Egidio en Asís, el 27 de octubre, 40 años después del encuentro histórico convocado por el papa Juan Pablo II.

Al saludar ayer a los ciudadanos peruanos en la plaza de San Pedro, en procesión por el “Señor de los Milagros”, León XIV les dijo: “Gracias por sus oraciones por la visita pastoral que haré”. Los analistas vaticanos interpretaron que de sus palabras se desprendió su firme voluntad de emprender el viaje a Sudamérica.

FUENTE: TN

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