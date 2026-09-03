Trump volvió a hablar del conflicto por las Islas Malvinas

El líder republicano redobló las críticas contra Gran Bretaña: “Tu país no estuvo ahí para ayudarme. No necesitábamos ayuda, pero sí le pregunté a la OTAN, y le pregunté a tu antiguo líder (el ex Primer ministro británico, Keir Starmer): ‘¿Por qué no enviaron un par de barcos?’“.

Según Trump, Starmer le dijo que no “tenían nada” y consideró que “todo el asunto fue bastante triste”: “La OTAN no estaba allí, a pesar de que la mayoría de esos países obtienen una gran parte de su petróleo de allí. Así que lo estamos haciendo por nuestra cuenta”.

El presidente de Estados Unidos además se refirió sobre la Guerra de Malvinas: “Estuve allí cuando fue la guerra. Fue hace mucho tiempo y lo observé muy de cerca, y ustedes (el Reino Unido) se manejaron muy bien. Las recuperaron con bastante firmeza, pero eso quedó muy lejos. Es un viaje largo, un largo camino”.

El líder republicano dijo que Gran Bretaña “ya no es el mismo país que era” cuando luchó y ganó en la guerra: “El caso de las Malvinas es muy interesante, porque su país ya no es el mismo que hace 20 o 25 años. Pasó mucho tiempo. Ustedes fueron allí y lo recuperaron muy rápidamente, sin rodeos. Así que no sé si están preparados para hacer eso. Simplemente no sé si tienen la capacidad para hacerlo”.

Como antecedente, calificó de “terrible” la restitución, de parte de Londres, del archipiélago de Chagos a la República de Mauricio: “Eso fue terrible. Se las entregaron a quienes, en mi opinión, realmente no deberían tenerlas. Fue terrible”. Se trató de un conflicto emparentado con las Islas Malvinas, aunque a diferencia de este último caso, aunque los habitantes de Chagos también fueron expulsados, no se repobló el archipiélago.