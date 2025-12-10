Cuando parece quedar muy poco margen de acción diplomática entre Donald Trump y Nicolás Maduro, y todo parece apuntar al desarrollo de un conflicto a pesar de las negativas oficiales, dos aviones de combate F-18 de Estados Unidos ingresaron al espacio aéreo venezolano y permanecieron volando en círculos durante unos 40 minutos, según informó el diario Miami Herald, con sede en Florida.
Dos aviones de combate F-18 de EEUU ingresaron al espacio aéreo venezolano
Las aeronaves norteamericanas sobrevolaron la zona de Maracaibo por unos 40 minutos. Además, un dron de la Marina habría ingresado al espacio aéreo de Maiquetía.