"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > EEUU

Dos aviones de combate F-18 de EEUU ingresaron al espacio aéreo venezolano

Las aeronaves norteamericanas sobrevolaron la zona de Maracaibo por unos 40 minutos. Además, un dron de la Marina habría ingresado al espacio aéreo de Maiquetía.

Cuando parece quedar muy poco margen de acción diplomática entre Donald Trump y Nicolás Maduro, y todo parece apuntar al desarrollo de un conflicto a pesar de las negativas oficiales, dos aviones de combate F-18 de Estados Unidos ingresaron al espacio aéreo venezolano y permanecieron volando en círculos durante unos 40 minutos, según informó el diario Miami Herald, con sede en Florida.

De acuerdo con la agencia Xinhua, datos de la aplicación FlightRadar24 mostraron que este último martes las aeronaves sobrevolaron el extremo norte del Lago Maracaibo, sobre las aguas del Golfo de Venezuela, justo entre las ciudades de La Guajira, en el estado de Zulia, y Coro, la capital del estado Falcón. Se trata de dos áreas entre las regiones claves para el sector energético de Venezuela.

Miles de venezolanos siguieron online el recorrido de los aviones, a través de páginas especializadas de rastreo aéreo, y pudieron observar cómo los cazas dibujaban una figura en forma de lazo sobre el golfo, indicó el reporte, que señaló además que iban a 25.000 pies (unos 7.620 metros).

Te puede interesar...

"Sus días están contados": aunque se negó a revelar "qué tan lejos" irá, Trump lanzó una durísima advertencia contra Maduro durante una entrevista reciente.

El Lago de Maracaibo, que abarca aproximadamente 12.950 kilómetros cuadrados, es uno de los espejos de agua más grandes de América y eje de las reservas de hidrocarburos del país, con alrededor de 150.000 millones de barriles de crudo, añadió el informe.

Precisamente, el sobrevuelo tuvo lugar 160 kilómetros al noreste de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela, y sede de la Base Aérea Rafael Urdaneta, una de las principales sedes militares en el oeste del país caribeño.

Durante una entrevista que se difundió también en la víspera, Trump se negó a responder acerca de una posible intervención de tropas estadounidenses en territorio venezolano, aunque reiteró que "los días de Maduro" como presidente de la nación sudamericana "están contados".

Temas