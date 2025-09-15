"
Dólar oficial y blue en alza: lunes de tensión cambiaria en San Juan

El dólar blue en San Juan superó los $1.500 para la venta tras subir $30 en un solo día. El oficial también marcó récord y el riesgo país escaló a 1.140 puntos.

El mercado cambiario inició la semana con una marcada tensión en las cotizaciones.

En San Juan, el dólar blue registró un aumento de $30 respecto del cierre del viernes y superó la barrera de los $1.500 para la venta, mientras que la compra se ubicó en $1.400.

En la City porteña, el movimiento también fue alcista: el paralelo avanzó un 2,10 %, cerrando en $1.455 para la venta y $1.435 para la compra.

El dólar oficial, operado por el Banco Nación, acompañó la tendencia y marcó un nuevo máximo histórico, con $1.475 para la venta y $1.425 para la compra, lo que representa una suba promedio de 0,70 %.

En el segmento de consumo con tarjeta, la cotización trepó a $1.917,50, reflejando el impacto de los impuestos adicionales aplicados a las operaciones en moneda extranjera.

El panorama financiero se completó con un nuevo salto del riesgo país, que se ubicó en 1.140 puntos, el nivel más alto desde octubre del año pasado, reforzando la sensación de volatilidad en el mercado.

Analistas señalan que la combinación de presión inflacionaria, demanda de cobertura y expectativas sobre la política monetaria explica la escalada de precios en el arranque de la semana.

