Dólar oficial y blue en alza: lunes de tensión cambiaria en San Juan

El dólar oficial, operado por el Banco Nación, acompañó la tendencia y marcó un nuevo máximo histórico, con $1.475 para la venta y $1.425 para la compra, lo que representa una suba promedio de 0,70 %.

En el segmento de consumo con tarjeta, la cotización trepó a $1.917,50, reflejando el impacto de los impuestos adicionales aplicados a las operaciones en moneda extranjera.

El panorama financiero se completó con un nuevo salto del riesgo país, que se ubicó en 1.140 puntos, el nivel más alto desde octubre del año pasado, reforzando la sensación de volatilidad en el mercado.

Analistas señalan que la combinación de presión inflacionaria, demanda de cobertura y expectativas sobre la política monetaria explica la escalada de precios en el arranque de la semana.