Milei presentará el Presupuesto 2026 en cadena nacional el próximo lunes

A nivel político, La Libertad Avanza intenta recuperarse de una dura derrota en la Provincia de Buenos Aires por más de 14 puntos frente a Fuerza Patria, que se coronó como el gran ganador en “la madre de todas las batallas”. El peronismo se impuso en seis de las ocho secciones electorales y ganó municipios que desde 2005 no vencía y que dependen del trabajo agrícola, municipios eternamente gobernados por un sector más conservador.

Agosto además, llegó con nuevas designaciones. A través de su cuenta de X, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, presentó la Mesa Federal. Un grupo reducido al presidente de la Nación, el Ministro de Economía y el flamante nuevo Ministro del Interior, Lisandro Catalán. El objetivo es "retomar el diálogo con los gobernadores afines y las provincias que comparten el espíritu de cambio", sostuvo Francos en sus redes sociales, un mensaje que entre líneas, intenta revertir los embates de los gobernadores alineados a las políticas libertarias que por ahora, esperan un gesto del Ejecutivo Nacional.

En ese escenario, el Gobierno Nacional intenta ratificar el rumbo económico y revertir el resultado de las urnas de cara a octubre, en donde se juegan los números necesarios para el funcionamiento de un Congreso que permita a la gestión lograr los proyectos deseados y más que nada, un Presupuesto acorde.