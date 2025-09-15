"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Celeste Cid

Celeste Cid enfrentó las críticas por su físico

No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, subrayó.

Luego de dar varias entrevistas para promocionar su nueva película Papá x 2, Celeste Cid se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a especular sobre posibles retoques estéticos. Ante los comentarios, la actriz decidió responder con un mensaje claro y reflexivo en sus historias de Instagram.

La pareja de Santiago Korovsky comenzó agradeciendo el cariño recibido: "A propósito de las muchas notas que tuve que hacer estos días, me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mí y mi trabajo que no quería dejar de agradecer. 30 años, este año, me llenan de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, y saber que fui compañía en tantos momentos”.

Y remarcó: “Se siente muy linda esa cercanía... gracias por el amor”.

Te puede interesar...

Luego, se refirió directamente a los comentarios que cuestionaban su apariencia: “Y leí otros comentarios, sobre todo aquellos que hablaban de cuestiones estéticas (‘ya no tiene la misma cara que a los 20′, ‘¿qué se hizo?’, ‘basta de cirugías’)”.

“No quise dejarlo pasar, porque creo que hay un tema de fondo que, como mujer, por supuesto me convoca y que observo en las redes en general. Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de ser cruel, es imposible. No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, subrayó.

Y reflexionó sobre los mandatos sociales: “No hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘No se nos está permitido envejecer’”.

Finalmente, cerró con una invitación a valorar el paso del tiempo: "Pues bien, no hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, porque también es tiempo de nuestras propias vidas”.

FUENTE: PrimiciasYa

Temas

Te puede interesar