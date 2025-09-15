Luego de dar varias entrevistas para promocionar su nueva película Papá x 2, Celeste Cid se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a especular sobre posibles retoques estéticos. Ante los comentarios, la actriz decidió responder con un mensaje claro y reflexivo en sus historias de Instagram.
Celeste Cid enfrentó las críticas por su físico
No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, subrayó.