Celeste Cid enfrentó las críticas por su físico

Luego, se refirió directamente a los comentarios que cuestionaban su apariencia: “Y leí otros comentarios, sobre todo aquellos que hablaban de cuestiones estéticas (‘ya no tiene la misma cara que a los 20′, ‘¿qué se hizo?’, ‘basta de cirugías’)”.

“No quise dejarlo pasar, porque creo que hay un tema de fondo que, como mujer, por supuesto me convoca y que observo en las redes en general. Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de ser cruel, es imposible. No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, subrayó.

Y reflexionó sobre los mandatos sociales: “No hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘No se nos está permitido envejecer’”.

Finalmente, cerró con una invitación a valorar el paso del tiempo: "Pues bien, no hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, porque también es tiempo de nuestras propias vidas”.