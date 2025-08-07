"
Día de San Cayetano: la Iglesia cuestionó al Gobierno por los más vulnerables

Durante la misa por San Cayetano, el arzobispo Jorge García Cuerva lanzó un mensaje directo al Gobierno: pidió unidad, criticó los vetos a leyes sociales, defendió a los jubilados y a quienes sobreviven con changas o revolviendo basura. "Nadie se salva solo", sentenció.

En el Día de San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, dio una homilía con fuertes críticas sociales y políticas al rumbo del Gobierno nacional. Ante una multitud en el santuario de Liniers, advirtió sobre el sufrimiento de los más pobres, defendió a los jubilados, criticó los recientes vetos del Ejecutivo y rechazó declaraciones oficiales que minimizan la pobreza extrema.

"Nadie se salva solo. Si bien la responsabilidad de que estemos tan mal es de todos, también es responsabilidad de todos solucionarlo", expresó el arzobispo, en un claro llamado a la unidad y a la responsabilidad compartida, tanto del Estado como de la sociedad.

García Cuerva fue contundente al referirse a la difícil situación que viven miles de argentinos. "No es una situación partidaria que muchas personas, como los jubilados, la estén pasando mal", afirmó, y apuntó directamente contra una reciente publicación de Laura Alonso, vocera del Gobierno porteño, quien afirmó que se sancionará con multas de hasta $900 mil a quienes "revuelvan basura porque les gusta".

Frente a esto, el arzobispo fue claro: "Nadie elige revolver la basura porque le gusta. Lo hacen por necesidad", en alusión directa a quienes deben recurrir a lo que descartan otros para sobrevivir.

"El trabajo dignifica a las personas. Toda actividad que, con esfuerzo, lleva dignamente el pan a la mesa merece ser reconocida, acompañada y protegida", dijo, y valoró especialmente el empleo informal, los emprendimientos familiares y la economía popular.

Además, señaló que "el Gobierno debe ser custodio de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna", y agregó: "Somos custodios de las personas con discapacidad y de todos los enfermos. No podemos desentendernos de los que sufren".

El mensaje se dio en un contexto cargado de tensión entre el Ejecutivo y los sectores sociales, tras los vetos presidenciales a leyes votadas por el Congreso que buscaban mejorar las jubilaciones y declarar la emergencia en discapacidad.

El arzobispo también pidió un cambio en el clima social y político: "Dejemos de descalificarnos, de odiarnos, de tratarnos mal y de usar palabras que lastiman mucho". En esa línea, retomó palabras del Papa León XIII: "La paz comienza por el modo en que miramos, escuchamos y hablamos de los demás. Debemos decir no a la guerra de las palabras y de las imágenes".

Finalmente, con un tono esperanzador pero firme, García Cuerva pidió unidad nacional: "Le pedimos a San Cayetano que haga de nuestra Patria una casa de reconciliación. No hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón".

