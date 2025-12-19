"
Causa Cuadernos: acusaron a CFK de recibir 175 sobornos millonarios

Durante la lectura en la última audiencia, se describió un mecanismo que se apoyó en resoluciones firmadas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti.

El Tribunal Oral Número 7 avanzó este jueves con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa Cuadernos con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en el expediente en el tramo denominado como "La Camarita".

El organismo antilavado comandado por Paul Starc sostuvo durante la undécima audiencia del debate que encabezan los jueces Enrique Mendez Signori, Fernando Canero y German Castelli que la expresidenta Cristina Kirchner habría recibido 175 pagos ilegales por un total de $171.224.710 pesos y USD 613.000.

Según la presentación, una de las empresas con vínculos comerciales con la entonces mandataria realizó 40 entregas de dinero ilícito que superaron los $85 millones. Para la UIF, existió un "acuerdo espurio" entre funcionarios y empresarios que permitió sostener durante años un sistema de retornos vinculados a contratos de obras y servicios públicos.

Durante la lectura, que se extendió por cerca de cinco horas, se describió un mecanismo que se apoyó en resoluciones firmadas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti. En ese entramado, los anticipos financieros variaban entre el 10 y el 20% del monto de las obras, o bien se fijaban sumas equivalentes a certificados de obra cuando esos anticipos no se concretaban.

Bajo ese andamiaje, la UIF atribuyó al entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido un rol central en la implementación del sistema desde la cartera ejecutiva que comandaba. En tanto, su número dos, José López, habría sido el encargado de coordinar el esquema y el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, de ejecutarlo. El circuito se completaba con la intervención del financista Ernesto Clarens, señalado como el recaudador del dinero.

Por otra parte, el TOF 7 leyó cargos por la aceptación de dádivas. "Se recibieron pagos ilegales en 175 oportunidades", sostuvo la querella. Según la acusación, los sobornos se habrían pagado entre enero de 2008 y septiembre de 2010 y posteriormente fueron entregados a Daniel Muñoz, fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner. Clarens aportó un archivo de Excel de un listado detallado con fechas y montos de cada una de las entregas.

Para la UIF todo este sistema de recaudación funcionaba de manera "aceitada y piramidal", con Néstor y Cristina Kirchner como destinatarios finales de los fondos ilegales.

