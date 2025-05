Cruce televisivo picante: Caputo le respondió a Darín

Las preguntas de la "chiqui" siempre son punzantes y conociendo la mirada política del actor, la misma no perdió oportunidad. Al ser consultado sobre qué pensaba acerca de las últimas medidas del presidente Milei y del Ministro Caputo, Darín ironizó: “Fantástico, la veo muy bien. Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones”, sostuvo Darín.

Además agregó: “No entiendo nada. Me llama un poco la atención lo de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando", dijo Darín en la mesaza y para rematar sus dichos, sostuvo una frase que llamó la atención del responsable de economía, Luis Caputo: "No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos. ¡48 mil pesos!"