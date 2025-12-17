Congreso en tensión: dictamen para el Presupuesto 2026 y sesión maratónica

image

El proyecto también contempla la indexación del tipo de cambio a la inflación, la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de otras asignaciones, decisiones que generaron un fuerte rechazo de los bloques opositores. En ese marco, anticiparon que no acompañarán ni el Presupuesto ni el proyecto de Inocencia Fiscal, y adelantaron que presentarán dictámenes alternativos.

Durante el debate en comisión, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió el dictamen al sostener que busca “darle claridad a los argentinos y a los inversores del mundo para que vean que la Argentina de Milei es seria”. En contraposición, el presidente del bloque de Fuerza Patria, Germán Martínez, cuestionó al Ejecutivo y afirmó que “fue responsabilidad del Gobierno no tener presupuesto”, al tiempo que anunció que la oposición impulsará un proyecto propio.

El dictamen de Fuerza Patria reunió 18 firmas y se constituyó como el principal dictamen de minoría, al que se sumó el de Unidos. Con estos respaldos y objeciones, los proyectos quedaron listos para su tratamiento en el recinto, donde el oficialismo buscará la media sanción.

En paralelo, las autoridades nacionales seguirán de cerca la votación del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal, mientras que en el Senado se intentará avanzar con los dictámenes de la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares.

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene desde principios de esta semana conversaciones con referentes de los bloques dialoguistas para asegurar respaldos legislativos. Tras reuniones con gobernadores y escuchar reclamos por fondos, logró que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, habilitara el envío de recursos a algunas provincias.

image

En ese contexto, la Nación giró Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Tucumán por $20.000 millones, Misiones por $12.000 millones y Chaco por $11.000 millones. El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo fue clave para que el oficialismo alcanzara el dictamen de mayoría, mientras que el misionero Hugo Passalacqua tiene influencia en legisladores que serán determinantes en las próximas votaciones.

image

La Casa Rosada comenzó a destrabar varios de los conflictos que mantenía con distintas provincias por el reparto de fondos y espera contar con el apoyo de los gobernadores para aprobar en el Congreso las primeras reformas enviadas al recinto. En los próximos días, además, existe el compromiso oficial de enviar ATN a Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, y a Chubut, a cargo de Ignacio “Nacho” Torres, con el objetivo de cubrir aguinaldos y compensar la caída de la coparticipación.