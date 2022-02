Citan a indagatoria al dirigente de DD.HH. que le pegó a una mujer

Así lo confirmó la Ayudantía Fiscal de Mar Chiquita, dependiente del Departamento Judicial de Mar del Plata y en donde se instruye esta la causa originada por la denuncia de la mujer agredida. El fiscal Diego Benedetti, a cargo de la Unidad Fiscal de Mar Chiquita, fue quien definió la imputación contra Schulman.

Schulman tomó cierta notoriedad este fin de semana pero no por un acto de defensa de los Derechos Humanos. Su nombre resonó luego de que se viralizara un video en el que se lo vio discutiendo y cuestionando a una empleada de la empresa Ruta Atlántica porque el ómnibus que estaba esperando venía más demorado de lo que le habían informado.

“¿De qué te reís, pelotuda”, increpó Schulman a la trabajadora mientras la mujer solo se limitaba a escucharlo y pedirle que se tranquilizara. Visiblemente enojado, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos la golpeó en la cabeza con su mano izquierda y le volvió a gritar: “Hija de puta, ¿de qué te reís?”.

Cachetazo en Santa Clara del Mar: citan a indagatoria a José Schulman

Schulman ensayó un descargo a través de su cuenta en Facebook pero no renunció. “Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica”, había dicho en el comunicado. Luego intentó justificar la agresión: “Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron”.

La Liga Argentina por los Derechos Humanos, aceptó la solicitud de licencia que hizo Schulman luego de que se conociera la agresión a la mujer. “Esta dirección ha decidido aceptar el pedido de licencia y comenzar un proceso de evaluación para tomar las medidas correspondientes”, señaló la LADH en un comunicado.

La mujer agredida, Candela Valdez (21), dijo que le Schulman le pidió pidió disculpas recién cuando se dio cuenta que había cámaras que habían registrado la situación de violencia de género. “Ahora tienen que quedarse conmigo los chicos que llevan las valijas o mi familia haciéndome compañía porque tengo miedo de quedarme sola”, había contado en diálogo con TN y agregó: “En el único momento en que vino a pedirme disculpas fue cuando el oficial de policía le dijo que iban a mirar las cámaras... Ahí abrió grande los ojos. Yo no las sentí sinceras, fueron más por obligación. Cuando vio que había cámaras, no le quedó otra que pedir perdón porque se vio atrapado”.

La filmación de las cámaras de seguridad se ha sumado como prueba al expediente y junto con algunas declaraciones testimoniales, llevaron a la fiscalía a agravar la calificación inicial que había sido de lesiones leves.

La agresión de Schulman a la trabajadora fue calificada como “inadmisible” por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien repudió la agresión del dirigente K. “La violencia de género es inadmisible, involucre a quien involucre”, aseguró Gómez Alcorta, quien dijo que espera que la Justicia actúe con rapidez y resaltó que está a disposición para acompañar a la mujer que fue agredida.

Al repudio también se sumaron Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora quienes, a través de un comunicado, manifestaron su “absoluta solidaridad” con la empleada que fue agredida por Schulman. En el texto -que también firmaron familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros- los organismos mostraron su “completo repudio a cualquier hecho de violencia contra una mujer por su condición de tal” y ratificaron su “compromiso incondicional con la sanción de ese tipo de conductas y la defensa irrestricta de los derechos”.