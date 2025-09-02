"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > medidas

Ordenaron medidas por "espionaje ilegal" respetando el secreto periodístico

El fiscal Carlos Stornelli dispuso continuar la investigación por presunto espionaje ilegal vinculado a Karina Milei, garantizando la protección de fuentes y domicilios periodísticos.

El fiscal federal Carlos Stornelli dispuso continuar la investigación por presunto espionaje ilegal relacionado con las escuchas atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asegurando que la pesquisa respetará la inviolabilidad de las fuentes periodísticas y de sus domicilios, salvo orden fundada de un juez competente.

Stornelli señaló que, si bien la denuncia menciona a ciertas personas, el desarrollo de la causa determinará la existencia de un delito y la identidad de los posibles autores, cómplices o encubridores.

En ese marco, el fiscal remarcó que la investigación no podrá hurgar en las fuentes de los periodistas, aunque quienes deseen colaborar voluntariamente podrán aportar datos útiles para esclarecer los hechos.

La causa se originó tras la denuncia del Gobierno por una supuesta “operación de inteligencia ilegal” relacionada con la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. En paralelo, un juez del fuero Civil y Comercial había ordenado el cese inmediato de la difusión de ese material.

Stornelli explicó que los actos delictivos a investigar abarcan el periodo desde las primeras grabaciones publicadas y, en caso de corresponder, los actos preparatorios previos. Por ello, ordenó que se dispongan las medidas de prueba necesarias para avanzar en la investigación.

Temas