Ordenaron medidas por "espionaje ilegal" respetando el secreto periodístico

Stornelli señaló que, si bien la denuncia menciona a ciertas personas, el desarrollo de la causa determinará la existencia de un delito y la identidad de los posibles autores, cómplices o encubridores.

En ese marco, el fiscal remarcó que la investigación no podrá hurgar en las fuentes de los periodistas, aunque quienes deseen colaborar voluntariamente podrán aportar datos útiles para esclarecer los hechos.