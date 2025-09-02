El fiscal federal Carlos Stornelli dispuso continuar la investigación por presunto espionaje ilegal relacionado con las escuchas atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asegurando que la pesquisa respetará la inviolabilidad de las fuentes periodísticas y de sus domicilios, salvo orden fundada de un juez competente.
Ordenaron medidas por "espionaje ilegal" respetando el secreto periodístico
