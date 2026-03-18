"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > YPF

Caso YPF: la Justicia de EE.UU. congeló las demandas contra Argentina

La Cámara de Apelaciones de Nueva York dictó una medida suspensiva que paraliza cualquier ejecución o investigación de activos.

En un giro favorable para la estrategia de defensa argentina, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó la suspensión inmediata de todas las actuaciones vinculadas al multimillonario juicio por la expropiación de YPF. La decisión congela los procedimientos de embargo y el proceso de "discovery" (búsqueda de activos) que impulsaba el fondo Burford Capital.

La resolución surge tras el pedido formalizado por Sebastián Amerio, titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, quien solicitó frenar la ejecución de la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska. Aquel fallo condenaba al Estado nacional al pago de una cifra récord que, sumando intereses desde 2023, ya alcanza los USD 18.000 millones.

La medida de la Cámara neoyorquina actúa como un escudo legal para el país en un momento crítico de su macroeconomía. Al conceder la suspensión, el tribunal establece que ningún tribunal inferior podrá avanzar con medidas de ejecución ni investigaciones adicionales sobre bienes soberanos.

Te puede interesar...

El enfoque judicial se traslada exclusivamente a la validez del fallo original de 2012. Se debe determinar si Argentina violó o no los estatutos de la petrolera al momento de la estatización. Se posterga la presión sobre las reservas del Banco Central, que de otro modo estarían sujetas a posibles pedidos de embargo.

image

Para los especialistas que siguen el minuto a minuto del litigio en Manhattan, esta decisión no es solo un respiro administrativo, sino un indicio sobre los tiempos de la Justicia estadounidense. Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, sugiere que el fallo sobre la cuestión de fondo podría estar más cerca de lo previsto. "Esto puede ser una señal de que los jueces de la Cámara están listos para resolver el tema madre. Como planean decidir pronto, consideran que no tiene sentido continuar con las audiencias de 'discovery' que estaban programadas", explicó Maril.

Cabe recordar que la audiencia de apelación se realizó en octubre del año pasado, y desde entonces el mercado financiero aguarda una definición que podría confirmar, reducir o revocar la millonaria multa.

Temas