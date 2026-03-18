En un giro favorable para la estrategia de defensa argentina, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ordenó la suspensión inmediata de todas las actuaciones vinculadas al multimillonario juicio por la expropiación de YPF. La decisión congela los procedimientos de embargo y el proceso de "discovery" (búsqueda de activos) que impulsaba el fondo Burford Capital.
Caso YPF: la Justicia de EE.UU. congeló las demandas contra Argentina
La Cámara de Apelaciones de Nueva York dictó una medida suspensiva que paraliza cualquier ejecución o investigación de activos.