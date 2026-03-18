Caso YPF: la Justicia de EE.UU. congeló las demandas contra Argentina

El enfoque judicial se traslada exclusivamente a la validez del fallo original de 2012. Se debe determinar si Argentina violó o no los estatutos de la petrolera al momento de la estatización. Se posterga la presión sobre las reservas del Banco Central, que de otro modo estarían sujetas a posibles pedidos de embargo.

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Para los especialistas que siguen el minuto a minuto del litigio en Manhattan, esta decisión no es solo un respiro administrativo, sino un indicio sobre los tiempos de la Justicia estadounidense. Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, sugiere que el fallo sobre la cuestión de fondo podría estar más cerca de lo previsto. "Esto puede ser una señal de que los jueces de la Cámara están listos para resolver el tema madre. Como planean decidir pronto, consideran que no tiene sentido continuar con las audiencias de 'discovery' que estaban programadas", explicó Maril.

Cabe recordar que la audiencia de apelación se realizó en octubre del año pasado, y desde entonces el mercado financiero aguarda una definición que podría confirmar, reducir o revocar la millonaria multa.