Casación rechaza planteos de las defensas y confirma ejecución de bienes a CFK

Los jueces sostuvieron que corresponde al Tribunal Oral Federal 2 llevar adelante la medida con fiscales a cargo, pese a los argumentos de incompetencia.

La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el Tribunal Oral Federal 2 será el encargado de ejecutar el decomiso ordenado en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña rechazaron los recursos de las defensas que cuestionaban la competencia del tribunal para llevar a cabo la medida.

En la resolución se destacó que el decomiso del producto de un hecho delictivo “se ha transformado en un eslabón central de una investigación penal, situación que obliga a los distintos operadores judiciales a efectuar responsables, precisas e incisivas investigaciones patrimoniales a tal fin”. “En otras palabras, se impone a los magistrados la obligación de proceder a la confiscación no sólo de las cosas que han servido para cometer el hecho delictivo sino también de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho de ese delito”, señaló el juez Hornos.

La actualización del decomiso asciende a 684.990.350.139,86 pesos y debe ser ejecutada de manera solidaria por todos los condenados, con intervención de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Sobre la defensa de Cristina Kirchner, Borinsky afirmó que la resolución apelada “no vulnera las garantías invocadas, no comporta un exceso de jurisdicción ni se aparta del marco normativo aplicable; por el contrario, se adecua a los principios que rigen la ejecución de penas pecuniarias” y agregó: “Por ello, los agravios deducidos por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner no pueden prosperar”.

Kirchner cumple arresto domiciliario por la condena de seis años de prisión en Vialidad por administración fraudulenta, mientras que Báez tiene una condena unificada de 15 años por las causas Vialidad y “la ruta del dinero”. La defensa de Báez había señalado que sus bienes ya estaban cautelados ante el Tribunal Oral Federal 4 en la causa por lavado de activos, pero Casación confirmó que el decomiso de Vialidad corresponde ejecutarlo al TOF 2.

