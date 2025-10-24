Casación rechaza planteos de las defensas y confirma ejecución de bienes a CFK

En la resolución se destacó que el decomiso del producto de un hecho delictivo “se ha transformado en un eslabón central de una investigación penal, situación que obliga a los distintos operadores judiciales a efectuar responsables, precisas e incisivas investigaciones patrimoniales a tal fin”. “En otras palabras, se impone a los magistrados la obligación de proceder a la confiscación no sólo de las cosas que han servido para cometer el hecho delictivo sino también de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho de ese delito”, señaló el juez Hornos.

La actualización del decomiso asciende a 684.990.350.139,86 pesos y debe ser ejecutada de manera solidaria por todos los condenados, con intervención de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.