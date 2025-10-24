La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el Tribunal Oral Federal 2 será el encargado de ejecutar el decomiso ordenado en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Los jueces Borinsky, Hornos y Barroetaveña rechazaron los recursos de las defensas que cuestionaban la competencia del tribunal para llevar a cabo la medida.
Casación rechaza planteos de las defensas y confirma ejecución de bienes a CFK
Los jueces sostuvieron que corresponde al Tribunal Oral Federal 2 llevar adelante la medida con fiscales a cargo, pese a los argumentos de incompetencia.