Para blindar el DNU 70, La Libertad Avanza restituyó una ley de CFK

El debate por la Ley de Tierras

"Si querían volver a la ley peronista, nos hubiesen avisado antes", señaló el diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano (Buenos Aires). Durante la discusión, el kirchnerismo insistió en dos ejes: que La Libertad Avanza en Diputados está yendo contra una desregulación de Javier Milei y que está restituyendo una ley de Cristina Kirchner. Así se lo hizo saber la camporista Paula Penacca (Capital Federal): "Qué manotazo de ahogado pegaron, fenomenal".

"Me resulta inexplicable que vayan a firmar un dictamen que va en contra de lo que el Presidente recontrafirmó en el DNU 70, el del 'Coloso' Sturzenegger, el más fracasado de la historia. Es una ley sancionada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora va a empezar todo el cacareo con la tobillera y eso, pero ella está presa justamente por eso: por ponerle un límite a las corporaciones", agregó.

La propuesta de incorporar la derogación del artículo 154 del DNU 70/23 la hizo el diputado radical Diógenes González (Corrientes). "Proponemos un nuevo capítulo que incorpora dos artículos: el nuevo artículo 38, que deja sin efecto el artículo 154, y el 39, que restituye la plena vigencia de la Ley de Tierras a partir de la media sanción. Esperamos que se deje sin efecto, para recuperar la soberanía y ser un gran país", señaló el boinablanca.

Las idas y vueltas de la UCR con la Ley de Tierras

La Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales obtuvo media sanción en Diputados en la madrugada del 16 de diciembre de 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La iniciativa recibió 153 votos afirmativos y 26 negativos. De estos últimos, 25 fueron del bloque de la Unión Cívica Radical. Quince años después, un diputado de ese mismo bloque pide que se restituya esa misma ley.

Ahora, en caso de ser aprobado en el recinto, este proyecto debe volver al Senado, ya que se está modificando la media sanción de la iniciativa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El texto ingresó en abril de este año a la Cámara alta, pero allí solo se aprobaron dos de los siete capítulos originales.

El proyecto original eliminaba todo tipo de regulación a la venta de tierras a extranjeros, en línea con el DNU 70. Pero luego de la fuerte presión popular, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich (Capital Federal), debió dar marcha atrás y eliminar ese capítulo, al igual que otros cuatro que no tuvieron el apoyo de los aliados.

Ahora la pelota queda del lado de Bullrich, que no está del todo convencida de volver a sumar la Ley de Tierras a este proyecto, luego de la acalorada discusión de julio. Sin embargo, distintas fuentes del oficialismo coincidieron en que "esto se acordó en la mesa política" para que así sea y finalmente se restituya la ley de Cristina Kirchner.