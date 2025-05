“Él tiene muy claro que faltaron en la agenda de (su antecesor) Francisco; no en el deseo de Francisco. Creo que la primera visita a Latinoamérica, me parece, no soy el que le lleva la agenda, va a tener a Argentina, Uruguay y posiblemente Perú en su itinerario”, afirmó Sturla e insistió en que “hay muy altas probabilidades”.

Sturla precisó que, en su primer encuentro con León XIV, el Papa le recordó que Francisco no visitó Argentina ni Uruguay. “Espero y confío que León XIV vendrá a nuestra tierra”, expresó con optimismo en declaraciones a un medio de su país.