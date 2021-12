Bono para jubilados: cuánto se cobrará y cuándo

Y precisó: "El anuncio va a ser antes de la Navidad y el dinero también llegará antes de Navidad. Nos comprometimos con este gobierno a que las jubilaciones es que le ganen a la inflación".

La medida ya había sido confirmada por la titular de ANSES la semana pasada y también por la portavoz de Gobierno, Gabriela Cerruti. Ambas funcionarias habían destacado que la decisión fue tomada por el presidente Alberto Fernández.

Cerruti, vocera presidencial, anunció la semana pasada en su habitual conferencia de prensa que Fernández le pidió al ministro de Economía, Martín Guzmán, y a la directora de ANSES que se revea el bono a los jubilados. "Va a haber un bono, resta definir detalles y monto", había anticipado.

Este lunes, Raverta dijo que "este bono se da en el marco de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que dejó un saldo muy positivo". Y agregó: "Nos comprometimos a que los haberes de los jubilados y las jubiladas no perdieran contra la inflación y que pudieran ganarle siempre a la fórmula anterior y eso se cumplió de acuerdo al compromiso que asumimos, gracias al aumento del 12,11% que reciben por la Ley de Movilidad".

También, durante la entrevista radial se refirió a las iniciativas para que mujeres que no contaban con todos los aportes pudieran acceder a una jubilación y a la que permitió a hombres con 30 años de aportes que no alcanzaban la edad para jubilarse ni tenían empleo adherirse al beneficio.

“Eran mujeres que no podían acceder a una jubilación. Fue sumamente hermoso poder lograr que tantas mujeres se jubilaran (...) Empezamos a ver qué pasaba con los varones, había muchos que ya habían aportado 30 años de trabajo que no le debían nada al estado y que no podían acceder a la jubilación ya que no les daba la edad para jubilarse. Ahí con un decreto de necesidad y urgencia, se construyó una política para los hombres que tienen los 30 años de aporte pero que no les alcanza la edad, puedan jubilarse”, destacó.