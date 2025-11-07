Becas Progresar 2025: ¿hasta qué edad puede inscribirme?

El monto de la beca es de $35.000. Obligatoria, Superior y Trabajo son las líneas del Progresar. Cada una tiene su público destinatario.

Progresar Obligatoria

Dirigido a estudiantes que deben completar su educación secundaria, asegurando la terminalidad educativa.

Progresar Superior

Orientada a quienes cursan carreras de nivel superior, fomentando la continuidad en los estudios.

Progresar Trabajo

Diseñada para quienes buscan adquirir un oficio o formarse profesionalmente, facilitando su inserción en el mercado laboral.

En total son cinco los requisitos a cumplir para poder acceder a las Becas Progresar. La edad es uno.

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

Tener entre 18 y 24 años cumplidos .

. Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

Si los requerimientos para ingresar al listado de beneficiarios de las Becas Progresar se cumplen, luego, llega el momento de realizar la inscripción. Para ello, hay que seguir ciertos pasos ingresando a la página web oficial y completar con los datos personales.

Paso a paso para inscribirse en las Becas Progresar Trabajo 2025