Alerta Sofía: desapareció Esmeralda, una nena de 2 años en Cosquín

La familia descarta que Esmeralda se haya alejado por sus propios medios. Su tía Florencia fue quien habló ante las cámaras, visiblemente conmovida, y apuntó directamente a una sustracción. "Alguien se la llevó. Alguien la agarró, la cruzó por el campo y seguro alguien la tiene", afirmó. Según explicó, la nena es inquieta pero tiene la costumbre de "salir afuera y volver adentro de la casa", por lo que no sería habitual que se alejara sola.

Florencia también describió el estado anímico de los padres en medio de la desesperación. "Ellos están destruidos y con ganas de que aparezca su hija. Necesitan que aparezca sana y salva", expresó. Y cerró con un mensaje directo a quien pueda tenerla: "A quien la tenga, con una mano en el corazón, devuélvanla. Su familia está destruida, estamos muertos".

En paralelo, surgieron versiones de vecinos que mencionaron movimientos sospechosos en la zona, incluso vinculados a un circo que habría estado en el lugar y se retiró ese mismo día. Sin embargo, estas líneas aún no fueron confirmadas por los investigadores y forman parte del abanico de hipótesis que se analiza. Desde la investigación remarcaron que no se descarta ninguna hipótesis.

Un operativo masivo con punto cero en su casa

El domicilio de Esmeralda fue establecido como "punto cero" del operativo. Participan bomberos voluntarios de Cosquín, Valle Hermoso, Santa María de Punilla, La Falda y Tanti, junto a efectivos de la Policía de Córdoba y el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) de Punilla. Los rastrillajes se extienden a sectores rurales y zonas cercanas a un río, con drones equipados con cámaras térmicas para cubrir áreas de difícil acceso.

Alerta Sofía activada en todo el país

Ante la gravedad del caso, las autoridades activaron el sistema Alerta Sofía, el protocolo nacional del Ministerio de Seguridad de la Nación que coordina la búsqueda urgente de niños desaparecidos en situación de alto riesgo y permite la difusión masiva del caso en todo el país.

Según la descripción oficial, Esmeralda tiene contextura delgada, tez blanca, cabello largo ondulado castaño oscuro hasta los hombros y ojos marrones. Mide aproximadamente 60 centímetros.

Cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla debe comunicarse de inmediato al 134, la línea gratuita habilitada para este tipo de casos.