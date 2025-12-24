A qué hora pasaría Papá Noel por San Juan, según los rastreadores online

Google también lo sigue

Otra alternativa clásica es la iniciativa de Google, que volvió a activar su popular espacio “Sigue a Papá Noel” (Santa Tracker). Se trata de un sitio diseñado para toda la familia, con juegos interactivos, actividades educativas y contenidos especiales para la previa de Nochebuena.

Durante el 24 de diciembre, la aldea virtual habilita su función principal: el seguimiento en tiempo real del recorrido de Papá Noel y sus renos, mostrando cómo va dejando regalos en distintos países y ciudades del mundo.

¿A qué hora pasaría por San Juan?

Según la información oficial de Google, el viaje de Papá Noel comenzó el 24 de diciembre a las 7 de la mañana, hora de la Argentina, y se extiende durante aproximadamente 25 horas.

Teniendo en cuenta ese horario de inicio y el recorrido habitual —que avanza desde Europa hacia América durante la noche—, se estima que Papá Noel podría pasar por la Argentina entre las 23 y las 0 horas, y por San Juan cerca de la medianoche, coincidiendo con el momento en que muchas familias esperan el brindis y los regalos.

Si bien se trata de una estimación simbólica, la tradición indica que Santa llega durante la madrugada, cuando los chicos ya están dormidos y los árboles están listos.

image

Así, mientras se ultiman los preparativos para la cena de Nochebuena, la tecnología vuelve a sumar un toque de fantasía y permite vivir la magia navideña minuto a minuto, acompañando a Papá Noel en su esperado viaje alrededor del mundo.