A qué hora pasaría Papá Noel por San Juan, según los rastreadores online
A horas de la Navidad, plataformas digitales permiten seguir en tiempo real el recorrido de Papá Noel. Según el inicio del viaje y el avance global, su paso por la Argentina —y por San Juan— se daría cerca de la medianoche del 24.
La cuenta regresiva para la Navidad ya está en marcha y, como cada año, la expectativa crece especialmente entre los más chicos, que aguardan la llegada de Papá Noel con su clásico trineo cargado de regalos. Para sumar magia a la espera, distintas herramientas digitales permiten seguir su recorrido en vivo mientras avanza por distintos puntos del planeta.
Una de las opciones más llamativas es la propuesta especial de Flight Radar, el reconocido rastreador de tráfico aéreo en tiempo real. Con motivo de las fiestas, la plataforma lanzó una edición navideña que permite visualizar el trayecto del trineo de Santa Claus, identificado bajo el código “R3DN053”.
Desde la cuenta oficial del sitio informaron que, tras analizar los datos en vivo, Papá Noel ya habría partido desde Rovaniemi, Finlandia, considerada su ciudad de origen. De este modo, quienes ingresan a la plataforma pueden ver cómo el “vuelo” avanza alrededor del mundo, simulando el recorrido de una aeronave real.
Otra alternativa clásica es la iniciativa de Google, que volvió a activar su popular espacio “Sigue a Papá Noel” (Santa Tracker). Se trata de un sitio diseñado para toda la familia, con juegos interactivos, actividades educativas y contenidos especiales para la previa de Nochebuena.
Durante el 24 de diciembre, la aldea virtual habilita su función principal: el seguimiento en tiempo real del recorrido de Papá Noel y sus renos, mostrando cómo va dejando regalos en distintos países y ciudades del mundo.
¿A qué hora pasaría por San Juan?
Según la información oficial de Google, el viaje de Papá Noel comenzó el 24 de diciembre a las 7 de la mañana, hora de la Argentina, y se extiende durante aproximadamente 25 horas.
Teniendo en cuenta ese horario de inicio y el recorrido habitual —que avanza desde Europa hacia América durante la noche—, se estima que Papá Noel podría pasar por la Argentina entre las 23 y las 0 horas, y por San Juan cerca de la medianoche, coincidiendo con el momento en que muchas familias esperan el brindis y los regalos.
Si bien se trata de una estimación simbólica, la tradición indica que Santa llega durante la madrugada, cuando los chicos ya están dormidos y los árboles están listos.
Así, mientras se ultiman los preparativos para la cena de Nochebuena, la tecnología vuelve a sumar un toque de fantasía y permite vivir la magia navideña minuto a minuto, acompañando a Papá Noel en su esperado viaje alrededor del mundo.