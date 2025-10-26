Este domingo 26 de octubre, las elecciones legislativas 2025 en Argentina definirán cómo será la nueva composición del Congreso de la Nación. Desde las 8 y hasta las 18, los ciudadanos podrán emitir sus votos. Por primera vez, se utilizará el formato de la Boleta Única de Papel (BUP), método que fue aprobado con la intención de reducir el gasto público en los comicios nacionales.
A menos de una hora del cierre de comicios, la participación fue del 58,5%
El cierre de la votación será a las 18 y se espera que para las 21 se conozcan los primeros resultados. Ya votaron los principales dirigentes de todas las fuerzas