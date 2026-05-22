Hostigamiento por deudas: aseguran que no pueden acosar ni llamar a familiares

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“Los bancos venden sus deudas para que los estudios jurídicos hagan este trabajo: llamar a la gente, conseguir datos de personas allegadas. Tenemos casos donde hasta llaman a ex parejas para presionar”, indicó.

El “trato digno”

Carrizo remarcó que la Ley de Defensa del Consumidor contempla este tipo de situaciones a través del artículo 8 bis, que establece el derecho de los consumidores a recibir un “trato digno”.

En ese sentido, aclaró que una deuda puede existir y debe regularizarse, pero eso no habilita amenazas, intimidaciones ni exposición pública. “Una cosa es cobrar una deuda y otra es la forma en la que se cobra. No deben usar prácticas abusivas hacia el consumidor”, afirmó.

La funcionaria señaló que muchos de estos llamados se realizan desde supuestos estudios jurídicos que, al momento de pedirles datos concretos o información formal, dejan de responder o evitan identificarse correctamente. “Cuando uno pide datos concretos o cómo comunicarse con ellos, ahí la comunicación ya no fluye como antes”, remarcó.

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Qué puede hacer Defensa al Consumidor

Desde el organismo provincial explicaron que intervienen a través de instancias conciliatorias entre las partes y pueden aplicar sanciones cuando se comprueban situaciones de hostigamiento. “Nosotros actuamos llamando a las empresas al administrativo conciliatorio y podemos aplicar multas por incumplir el artículo de trato digno”, explicó Carrizo. Sin embargo, aclaró que denunciar el hostigamiento no elimina automáticamente la deuda.

“Eso tiene que quedar claro para el consumidor. Que denuncie un mal trato no significa que deje de deber. La deuda sigue existiendo, pero no pueden cobrarla mediante intimidación”, sostuvo. La funcionaria también indicó que desde Defensa al Consumidor se busca generar acuerdos de refinanciación y planes de pago para evitar mayores conflictos.

“Para eso estamos nosotros, para conciliar. Buscamos refinanciamientos, acuerdos y que no llamen a números que no sean del consumidor”, explicó.

El error de no denunciar y el aumento considerable de consultas

Carrizo aseguró además que, tras la campaña provincial “Conocé tus derechos”, aumentaron las denuncias y consultas de personas que desconocían que estas prácticas podían denunciarse. “Había mucho desconocimiento sobre que tenemos una ley vigente y sobre los derechos que tenemos como consumidores”, expresó.

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Y agregó: “La gente suele no denunciar. Cree que porque compra en un lugar no puede reclamar. Pero denunciar sirve para transparentar y hacer cumplir la ley”. Desde Defensa al Consumidor insistieron en que ninguna empresa puede divulgar deudas a terceros, presionar mediante amenazas o acosar telefónicamente a consumidores y familiares.

“Justamente para eso trabajamos en los 19 departamentos: para que la gente conozca sus derechos y sepa que estas prácticas no están permitidas”, concluyó la funcionaria.