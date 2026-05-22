Dolor en Jáchal por la muerte de un niño de 8 años: investigan qué pasó

Mientras la investigación avanza, el dolor se multiplicó rápidamente en la comunidad jachallera. Vecinos, familiares, instituciones y allegados comenzaron a despedir al pequeño con emotivos mensajes en redes sociales.

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Uno de los saludos más sentidos fue publicado por Bomberos Voluntarios de Pocito, quienes acompañaron públicamente a Jorge Silva, integrante del cuartel de Bomberos Voluntarios de Jáchal y padre del niño.

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“Hoy no hay palabras que alivien tanto dolor, pero queremos que sepas que no estás solo. Te acompañamos con nuestro corazón, oramos por vos y por tu familia en este momento tan difícil”, expresaron desde la institución.

También hubo muestras de dolor desde la Escuela Antonio Quaranta, donde asistía Matías. La comunidad educativa manifestó su pesar y acompañó a la familia, docentes y compañeros del pequeño.

“La comunidad educativa despide con profundo dolor a nuestro querido alumno Matías Benjamín Silva”, señalaron en un comunicado difundido durante la jornada. El mensaje cerró con una frase que conmovió a la comunidad: “Vuela alto, Mati. Tu luz seguirá brillando para siempre en nuestros corazones”.

En paralelo, la Justicia continúa trabajando para establecer cómo fueron las horas previas al fallecimiento del menor. “Eso se está tratando de establecer para poder tener nosotros bien claro cómo ha sido y cómo se han dado cada uno de los hechos”, sostuvo el fiscal.

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Según se informó, los restos del niño serán velados este sábado 23 de mayo desde las 8 en Cochería San Ramón y posteriormente serán inhumados a las 12 en el cementerio municipal de Jáchal.

La muerte de Matías Benjamín Silva, un niño de apenas 8 años, provocó una profunda conmoción en Jáchal y abrió una investigación judicial para determinar cómo ocurrió el hecho. Desde las primeras horas de este viernes intervino personal policial junto a la UFI Norte, bajo las directivas del fiscal Sohar Aballay.

Según confirmó el funcionario judicial, las actuaciones comenzaron antes de las 7 de la mañana y continúan enfocadas en reconstruir cada una de las circunstancias previas al fallecimiento del pequeño.

“Estamos tratando de esclarecer cada una de las circunstancias que han rodeado el hecho”, expresó Aballay en declaraciones a medios jachalleros. Además, aclaró que todavía no existen definiciones sobre la mecánica de lo ocurrido: “Es necesario contar con todos los elementos para recién poder dar una opinión con respecto a lo mismo. Es temprano todavía para hablar sobre lo mismo”.

Mientras la investigación avanza, el dolor se multiplicó rápidamente en la comunidad jachallera. Vecinos, familiares, instituciones y allegados comenzaron a despedir al pequeño con emotivos mensajes en redes sociales.

Uno de los saludos más sentidos fue publicado por Bomberos Voluntarios de Pocito, quienes acompañaron públicamente a Jorge Silva, integrante del cuartel de Bomberos Voluntarios de Jáchal y padre del niño.

“Hoy no hay palabras que alivien tanto dolor, pero queremos que sepas que no estás solo. Te acompañamos con nuestro corazón, oramos por vos y por tu familia en este momento tan difícil”, expresaron desde la institución.

También hubo muestras de dolor desde la Escuela Antonio Quaranta, donde asistía Matías. La comunidad educativa manifestó su pesar y acompañó a la familia, docentes y compañeros del pequeño.

“La comunidad educativa despide con profundo dolor a nuestro querido alumno Matías Benjamín Silva”, señalaron en un comunicado difundido durante la jornada. El mensaje cerró con una frase que conmovió a la comunidad: “Vuela alto, Mati. Tu luz seguirá brillando para siempre en nuestros corazones”.

En paralelo, la Justicia continúa trabajando para establecer cómo fueron las horas previas al fallecimiento del menor. “Eso se está tratando de establecer para poder tener nosotros bien claro cómo ha sido y cómo se han dado cada uno de los hechos”, sostuvo el fiscal.

Según se informó, los restos del niño serán velados este sábado 23 de mayo desde las 8 en Cochería San Ramón y posteriormente serán inhumados a las 12 en el cementerio municipal de Jáchal.