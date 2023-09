Fernández en San Juan: "Tener una casa es un derecho, es el derecho de todos"

El presidente Alberto Fernández, arribó este lunes a San Juan para entregar el barrio Las Pampas, a las familias damnificadas por el terremoto del 2021. Durante su discurso, el jefe de Estado pidió que no le agradezcan la entrega porque recibir una casa es un derecho de todos. “Cuando ustedes me dicen gracias. No me agradezcan, tener una vivienda es un derecho de todos, solo reconocimos ese derecho”, expresó.