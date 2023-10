Zaira Nara reveló contundentes detalles de su separación

Luego, Zaira contó cómo se encuentra su corazón, en una nota con la Revista ¡Hola! Argentina: “Estoy muy bien, pero me costó muchísimo pasar por todo lo que pasé el año pasado. No es que me separé y ‘chau, listo, sigo para adelante. Si bien fue un año laboral muy bueno, fue difícil desde lo personal, con muchos cambios, y tuve que aprender a entender que mis hijos no son sólo míos”.

“Aprendí a no exponer a mis hijos tanto y a resguardarme. Tengo más claro lo que quiero en una relación y estoy abierta al amor; sigo creyendo en el amor, pero también creo en la intimidad y en el respeto de los sentimientos. No tengo que contarle al mundo mi situación personal o amorosa. Si yo estoy con alguien o dejo de estar, me interesa que confíe en mí y sepa que estoy con él. Hay un montón de cosas que todavía no estoy preparada para afrontar, quizás por eso no quiero hablar del tema. Me pegó así”, sumó.

Por último, y ante la consulta sobre si esta con ganas de formar pareja, manifestó: “Sí, pero también me pasa que soy muy independiente. Todo lo que tengo, lo tengo por mí y no cualquier hombre puede estar con una mujer tan independiente. Sin embargo, cuando encontrás a alguien que entiende a una mujer independiente es muy valorable. No hay muchos hombres así”.