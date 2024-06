Yanina Latorre ventiló las preferencias de Diego a la hora de hacer el amor: "Tenemos varios..."

Yanina Latorre sorprendió al contar con qué famosa haría el amor

No es novedad que Yanina Latorre cuente datos de su vida privada. Sin embargo, ahora fue por más revelando con qué famosa haría el amor y dejó con la boca abierta a sus admiradores, ya que se trata de una de las mujeres más voluptuosas de la Argentina. A ella también la eligió para tener una aventura sexual junto a su esposo, el reconocido exfutbolista Diego Latorre.

“Mi permitido sería Karina Jelinek. En un trío también la sumaría. No lo tenemos hablado con él, pero sí sumaría a una mujer”, comentó en diálogo con Ciudad Magazine. La declaración seguramente no genere ningún tipo de reacción en la ex de Leo Fariña, que desde hace tiempo está enojada con ella por ventilar su romance con Flor Parise.