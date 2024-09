Yanina Latorre denunció que Pampita la amenazó

Para ilustrar cómo la modelo reacciona ante las mentiras, Latorre agregó: "Acá en LAM se había hablado del tema y ni siquiera fui yo quien lo mencionó. Pero ella siempre te salta con un 'no, no, es un rumor'. Fueron amenazas. No le contesté porque si lo hacía, terminábamos peor". Además, Yanina leyó un fragmento del mensaje que Pampita le envió en aquella ocasión: "Ese 'cuando el río suena' lo usaste para colgarte del falso rumor. ¿Te parece raro que salga a desmentir una crisis que no existe? Lo raro es que me sigas tirando mierda", decía parte del texto que Pampita le envió.