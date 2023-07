Yanina Latorre criticó a Antonela Roccuzzo 

Fue precisamente cuando el conductor le consultó sobre los momentos más duros en la vida de una botinera, y Yanina no dudó en responder fiel a su estilo directo y sin pelos en la lengua. “Que se aguanten lo machistas que son. Yo durante mucho tiempo lo acompañé, dejé todo por él, no me arrepiento porque crie a los chicos”, comenzó diciendo la mujer de Diego Latorre.

Pero inmediatamente se refirió a la esposa de Leo Messi para ejemplificar sus palabras. “Antonela Roccuzzo, la amamos, pero es la mujer de Messi, a ella la contratan marcas en Europa para hacer publicidad, pero todo porqué está casada con Messi. Sola, hasta ahora, no logró nada. No la estoy criticando pero está siempre un paso atrás del jugador”, disparó sincera Yanina desde su punto de vista.