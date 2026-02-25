Gran Hermano: Daniela De Lucía abandonó el certamen

"Me dicen que el padre estaba mal cuando Daniela entró. Ella sabía que su papá estaba mal antes de entrar a la casa. Él padecía una enfermedad complicada, estaba en silla de ruedas, tenía una salud bastante complicada y falleció hace un ratito nada más", completó la periodista cerca de las 14:30 hs.

En tanto, minutos después la producción de Gran Hermano publicó en las redes sociales un comunicado confirmando la información de la periodista del canal del cubo y señalaron que acababan de informarle a la participante la mala nueva, así como también la decisión de ella de abandonar la casa.

image

"Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación", reza el primer párrafo del texto compartido por el reality de Telefe desde su cuenta oficial de Instagram.

Al tiempo que señalaron: "Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano"; y que "ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos".

"Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano", concluye el comunicado de Gran Hermano tras conocerse el triste hecho desde el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la pantalla de América TV.

Quién es Daniela De Lucía, la participante de Gran Hermano Generación Dorada que perdió a su padre estando adentro de la casa

El nombre de Daniela De Lucía quedó marcado a fuego en Gran Hermano Generación Dorada tras atravesar el momento más doloroso de su vida en pleno aislamiento. La participante debió abandonar la casa luego de recibir la noticia de la muerte de su padre, una situación que generó una profunda conmoción tanto dentro como fuera del reality de Gran Hermano Generación Dorada, que comenzó el 23 de febrero de 2026.

Oriunda de Tandil, Daniela es coach, escritora e influencer. Antes de dar el salto a la exposición mediática, trabajó durante 12 años en el área de comunicación de una multinacional. Luego decidió reinventarse y enfocarse en el coaching emocional, liderazgo y crecimiento personal, áreas sobre las que también escribió libros. Según contó, estudió en Yale y compartió formación con referentes internacionales como Tony Robbins.

image

En redes sociales construyó una comunidad sólida: en Instagram (@danieladlucia) supera los 440 mil seguidores. Además, se desempeñó durante algún tiempo como panelista en A la Tarde (América TV) y ha estudiado periodismo con Luis Ventura como tutor.

Al ingresar al reality prometió ser estratégica y dejó una frase que no pasó desapercibida: “Esto es Gran Hermano, no Rincón de Luz”. Se definió como una jugadora que combina “luces y sombras” y aseguró que iba a competir en serio, utilizando su capacidad para leer emociones y analizar al grupo.

Sin embargo, su camino dio un giro inesperado. La muerte de su padre la obligó a abandonar el certamen, dejando en pausa su estrategia y generando un fuerte impacto en el programa. Su historia, atravesada por la resiliencia y el dolor, ya es uno de los capítulos más sensibles de esta edición.