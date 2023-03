Wanda Nara se autorregaló un auto de alta gama y lo presumió en las redes

Wanda Nara decidió ampliar su flota de autos y se compró uno de alta gama para pasear por Buenos Aires, donde se instaló para grabar MasterChef, ciclo culinario que conducirá por primera vez. “Como me estoy portando bien me compré un regalo”, comentó en sus redes sociales, donde presumió el Audi que despertó un centenar de burlas por un particular detalle.