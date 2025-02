Wanda Nara salió con los tapones contra Icardi por el cumple de Magnolia

La ausencia de los hermanos de Magnolia que son hijos de Pampita y Vicuña, generó especulaciones sobre si fue por sus vacaciones o por una decisión de la China.

Y horas después, Wanda Nara reaccionó con todo en sus redes sociales donde escribió un extenso mensaje. Primero hizo referencia al escándalo con Keita Baldé, el futbolista con el que hace unos años tuvo un romance. En un segundo posteo, cuestionó a Icardi por cómo actuó en el cumple de su propia hija, y cómo se portó este sábado en el de la hija de la China Suárez.

El enojo de Wanda Nara con Mauro Icardi

"La justicia tiene las pruebas de que no existía perimetral en ningún festejo de mis hijos. El padre que eligió no venir a los 3 cumpleaños de sus hijos fue por su elección y consejos de su nuevo entorno .Supongo que tampoco pretenderá que los menores sí vayan a su festejo de cumpleaños", señaló, seguramente en relación a que el 19 de febrero próximo, Mauro cumple 32 años.

"No juzgo que cada uno viva su vida como prefiera . Así como me verá la cara en las audiencias que me citó … y son presenciales, me podía ver la cara y, de paso, estar con su hija pero parece que su ocupada agenda, dicho por él mismo no lo dejó estar ni colaborar con los cumpleaños, lo que sí hizo con hijos “nuevos”, ya que los hace llamar hermanos a todos, ni tampoco mandó un regalo ni un ramo de flores a su hija, ni nada. Ni por el chofer. Su nueva compañía le dejó un recuerdo a mis hijas .. que el padre si tuvo tiempo en la agenda para las dos celebraciones de su hija", sumó.

Por último, arrojó con ironía: "Gracias, estás haciendo todo para que mis hijas te respeten y te quieran el día de mañana innecesario pero evidentemente sigue buscando el dolor en mis hijas . Yo seguiré siendo la leona que defiende sus hijas".