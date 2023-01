Wanda Nara reveló su secreto para enamorar a los hombres

En medio de este culebrón, para sorpresa de muchos, en un posteo en su cuenta de Instagram, Wanda reveló cuál es su secreto para conquistar a los hombres.

"Me da risa que digan: 'uy, estaba en una farmacia'. ¿Quién va a ir por mí? Y, obvio, no me van a ver como en Instagram. La realidad mía es esa: alpargatas y jogging. Y les voy a decir algo: si me pongo a pensar... me trajo mucho más éxito ese look, que quizás una foto de Instagram", expresó la botinera.

Por último, Wanda aconsejó a las mujeres que sueñan ser como ella. "Menos es más y lo natural garpa mucho. A veces me dicen: 'decime un consejo'. Nada. Yo estoy todo el día así, normal. Y si tengo una primera cita, muchas veces, voy a así", cerró.